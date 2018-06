Cannes 2018, Marcello Fonte: "Il cinema è la mia famiglia"

"Da piccolo quando ero a casa mia e pioveva solo le lamiere chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi adesso è vero ed è come essere in famiglia". Così Marcello Fonte ha commentato il premio come miglior attore ricevuto a Cannes per "Dogman" di Matteo Garrone. "Il cinema è la mia famiglia - ha proseguito emozionatissimo -, ogni granello della sabbia di Cannes è una meraviglia. Grazie a Metteo che si è fidato che ha avuto il coraggio...".