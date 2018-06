clicca per guardare tutte le foto della gallery

Da Rossy De Palma ad Adam Driver, da Olga Kurylenko a Joana Ribeiro. Il cast di "The Man Who Killed Don Quixote", film che chiude la 71.ma edizione del Festival di Cannes ha posato per i fotografi. C'era anche il regista Terry Gilliam, presente nonostante il malore che lo aveva colpito qualche giorno fa.