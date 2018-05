" Un affare di famiglia " del giapponese Hirokazu Kore-Eda ha vinto la Palma d'oro del 71.mo Festival di Cannes . Soddisfazioni anche per il cinema italiano: Marcello Fonte ha vinto il premio per il miglior attore per "Dogman" di Matteo Garrone, mentre Alice Rohrwacher è stata premiata per la miglior sceneggiatura per "Lazzaro felice", ex equo con Jafar Panahi per "Three Faces". Grand Prix a Spike Lee, premio della giuria a "Cafarnao".

Cannes 2018, i momenti più belli della cerimonia di chiusura Afp 1 di 28 Afp 2 di 28 Afp 3 di 28 Afp 4 di 28 Afp 5 di 28 Afp 6 di 28 Afp 7 di 28 Afp 8 di 28 Afp 9 di 28 Afp 10 di 28 Afp 11 di 28 Afp 12 di 28 Afp 13 di 28 Afp 14 di 28 Afp 15 di 28 Afp 16 di 28 Afp 17 di 28 Afp 18 di 28 Afp 19 di 28 Afp 20 di 28 Afp 21 di 28 Afp 22 di 28 Afp 23 di 28 Afp 24 di 28 Afp 25 di 28 Afp 26 di 28 Afp 27 di 28 Afp 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'Italia dunque torna sulla Croisette rifacendosi dopo un anno di totale assenza dal concorso. Due premi, l'allegria di Benigni, l'incredulità sul palco del protagonista di Garrone Marcello Fonte, l'irruenza di Asia Argento che ha denunciato lo stupro subito da Weinstein a Cannes nel '97. E' stata un'Italia protagonista quella alla cerimonia di chiusura che ha assegnato la Palma d'oro al giapponese "Un affare di famiglia" e una Palma speciale al grande vecchio Jean Luc Godard per "Le livre d'image".



A vincere il premio più importante è stata una famiglia numerosa, quella di Osamu (Frank Lily) e della sua giovane compagna Noboyu (Sakura Ando). Una famiglia allargata, aperta, non necessariamente legata a chiari vincoli di sangue. E' una piccola comunità che mangia continuamente e, per sbarcare il lunario, commette piccoli crimini (è specializzata in furtarelli nei negozi), ma è anche una famiglia molto solidale.



Alla fine quello che esce da questa edizione del festival di Cannes è un verdetto composito e ragionato. "Era un'annata molto forte con grandi talenti e grandi ruoli, sicché è stata una decisione difficile - ha detto la Presidente di giuria Cate Blanchett - ma diciamo che non è mai scorso il sangue. Alla fine ha vinto un film che sa coniugare grazia e profondità, maestria e umanità".



Ecco i premi della 71/ma edizione del festival di Cannes:

Palma d'oro: "Un affare di famiglia" di Kore-Eda Hirozaku

Grand Prix: "Blackkklansman" di Spike Lee

Migliore regia: Pawel Pawlikowki per "Cold War"

Migliore sceneggiatura: a Alice Rohrwacher per "Lazzaro felice" e Jafar Panahi per "3 Faces"

Migliore attrice: A Samal Yeslaymova per "Ayka" di Sergey Dvortsevoy

Migliore attore: Marcello Fonte per "Dogman" di Matteo Garrone

Premio della Giuria: "Cafarnao" di Nadine Labaki

Palma d'oro speciale: "Le livre d'image" di Jean Luc Godard

Camera d'or: "Girl" di Lukas Dhont

Palma d'oro al cortometraggio: "All These Creatures" di Charles Williams

Menzione speciale della giuria: "On the Border" di Wei Shujun