Cannes 2018, occhi puntati sull'Italia: l'"Euforia" di Valeria Golino a "Un Certain Regard"

Occhi puntati sull'Italia nell'ottava giornata del Festival di Cannes . Nella sezione " Un Certain Regard" la protagonista è Valeria Golino , alla sua seconda regia, con "Euforia". Terzo film italiano sulla Croisette, mette in scena l'inedita coppia Riccardo Scamarcio/Valerio Mastandrea , per una storia di fratelli, che più diversi non si potrebbe e che la vita obbliga a riavvicinarsi, ri-conoscersi e scoprirsi... Grande attesa anche per il debutto, fuori concorso, di "Solo: A Star Wars Story".

Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia. Costretti a passare del tempo insieme, nonostante la diffidenza reciproca e l'insofferenza di Matteo, il peso dei ricordi e l'inattesa vicinanza mettono i due uomini uno di fronte all'altro. Valeria Golino riesce ad andare in profondità nel racconto dei rapporti personali e a far vivere intensamente i suoi personaggi al servizio di una storia forte e ben scritta.

Nel cast anche Isabella Ferrari, Valentina Cervi e Jasmine Trinca.



Fuori concorso invece l'America hollywoodiana sbarca sulla Croisette con "Solo". Il genio di George Lucas ha inciso nell'immaginario degli spettatori, fin dal primo episodio della saga di "Star Wars", il personaggio di Han Solo, corridore delle galassie alla guida del suo Millennium Falcon. Adesso finalmente il pubblico saprà come è cominciata l'avventura, chi era il giovane Han, come ha conosciuto il co-pilota Chewbecca e il simpatico furfante Lando. Un'avventura da spettacolo.