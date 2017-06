Cannes 2017: presentato il programma della kermesse, nessun italiano in Concorso

Secondo gli organizzatori sarà un'edizione "molto interessante, qualche giorno dopo l'esito delle elezioni presidenziali francesi che quest'anno sono come un thriller", ha ironizzato Lescure, aggiungendo: "Speriamo che la Corea del Nord e la Siria, tristemente, non compromettano questo Festival che vorremmo stabile e festoso".



In programma quarantanove lungometraggi selezionati, tra cui 18 in competizione e 16 nella rassegna "Un Certain Regard". Ventinove i Paesi rappresentati, contro i ventisette dell'anno scorso e 9 opere prime.



“Fortunata” di Sergio Castellitto, scritto da Margaret Mazzantini, racconta la storia di una giovane madre interpretata da Jasmine Trinca. Nel cast anche Stefano Accorsi e Hanna Schygulla. "Dopo la guerra" (Après la guerre) di Annarita Zambrano, già in concorso a Cannes nel 2013 con il suo corto "Ophelia", è una coproduzione Francia/Italia e vede nel cast Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova.



Tra gli eventi in programma ci sarà "Carne y Arena", cortometraggio in realtà virtuale di Alejandro González Iñárritu, due episodi della stagione revival di "Twin Peaks" di David Lynch, il cortometraggio di Kristen Stewart, "Come Swim" e anche il nuovo documentario di Al Gore dopo "Una scomoda verità".