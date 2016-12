Susan Sarandon attacca Woody Allen: "Ha abusato della figlia adottiva"

Susan Sarandon attacca duramente Woody Allen. L'attrice, sbarcata a Cannes per partecipare al Festival e ricevere un premio per il suo impegno a sostegno delle donne nell'industria del cinema, ha criticato il regista 80enne per i presunti abusi sulla figlia adottiva Dylan. "Non ho nulla di buono da dire su di lui - ha dichiarato l'attrice - Credo che abbia abusato sessualmente di una bambina e non credo proprio che questo sia giusto".