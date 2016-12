Cannes 2016, Valeria Bruni Tedeschi e Juliette Binoche si lasciano andare a baci saffici

Bruno Dumont in 'Ma Loute' torna indietro all'estate del 1910 nella baia di Slack, per far vedere quanto odio ci fosse tra i ricchi borghesi in vacanza in Normandia e i poveri pescatori locali. Alle star Fabrice Luchini, Juliette Binoche e Valeria Bruni Tedeschi, fanno da contraltare perfetti sconosciuti per una storia "d'amore, poliziesca e politica" che mette in scena una sorta di giallo: le misteriose sparizioni di turisti sulla spiaggia di Slack.



In un film girato nel segno della caricatura e dell'esasperazione, si mettono sulle tracce dell'assassino l'obeso ispettore Machin e il suo mingherlino assistente. Al centro della vicenda la famiglia borghese composta da André Van Peteghem (Luchini), sua moglie Role (Bruni Tedeschi) la sorella (Binoche) e il fratello di Andrè (Vincent).