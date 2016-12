15 maggio 2016 11:32 Cannes 2016, una generazione on the road in "American Honey" con Shia Labeouf In corsa per la Palma dʼoro al Festival il film della regista Andrea Arnold

Vendite porta a porta, festini a luci rosse, crack, birra ed erba nel film della regista inglese Andrea Arnold, "American Honey", in corsa per la Palma d'oro al Festival di Cannes. Shia Labeouf e Sasha Lane, alla sua prima volta come attrice, sono i protagonisti di questa pellicola sulla subcultura made in Usa e on the road.

Tanta bella musica, da Sam Hunt a Kevin Gates, da Lee Brice a Juice J., e una colonna sonora composta di canzoni che raccontano il meglio il country del 2015 e delle hit del cosiddetto trap (genere musicale vicino all'hip-hop) che viene dal Sudamerica in un film che è il racconto on the road di una generazione. Protagonista è Star (Sasha Lane) che si unisce ad un gruppo itinerante di ragazzi "disadattati", che, oltre a vendere abbonamenti a riviste, si da' a feste a luci rosse, piccoli furti e amori improvvisati. Per unirsi al gruppo, Star lascia senza troppi rimorsi due figli piccoli a casa e vive questa avventura con una disinvoltura più che superficiale. Per lei poi un amore complicato con il dinamico e folle Jake (Shia Labeouf), contrastato dalla bella e spietata manager del gruppo (Riley Keough).



E poi tante avventure nel segno di un'inconsapevole trasgressione. Andrea Arnold, due volte Premio della giuria per "Red Road" e "Fish Tank", si è ispirata a un articolo del New York Times del 2007 dal titolo 'Porta a porta, lunghi viaggi e magre ricompense' scritto da Ian Urbina. Affascinata da questa subcultura, la Arnold ha seguito per circa un anno uno di questi gruppi facendo la loro vita, dormendo nei loro stessi alberghi, seguendo tutte le loro avventure e utilizzando alcuni di loro, esattamente dodici, per le riprese.

"American Honey", regista e cast sulla Croisette 1 di 9 Olycom Olycom "American Honey", regista e cast sulla Croisette 2 di 9 Olycom Olycom "American Honey", regista e cast sulla Croisette 3 di 9 Olycom Olycom "American Honey", regista e cast sulla Croisette 4 di 9 Olycom Olycom "American Honey", regista e cast sulla Croisette 5 di 9 Olycom Olycom "American Honey", regista e cast sulla Croisette 6 di 9 Olycom Olycom "American Honey", regista e cast sulla Croisette 7 di 9 Olycom Olycom "American Honey", regista e cast sulla Croisette 8 di 9 Olycom Olycom "American Honey", regista e cast sulla Croisette 9 di 9 Olycom Olycom "American Honey", regista e cast sulla Croisette leggi dopo slideshow