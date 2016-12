Cannes 2016, nella lotta aperta per la Palma d'oro a vincere potrebbe essere la famiglia

Attesa a Cannes per la consegna della Palma d'oro di questa 69.ma edizione del Festival del Cinema. La corsa per la vittoria finale sembra apertissima. La Francia punta su " Ma Loute ", di Dumont, ma molti vedono favorito " Toni Erdmann " della tedesca Maren Ade. Sorprese potrebbero arrivare dal ritorno di Pedro Almodovar, con il suo " Julieta ", e da " American Honey " di Andrea Arnold.

Alla fine da questa edizione del Festival francese, potrebbe uscire vincitrice la famiglia. Quella teatrale e drammatica di Xavier Dolan di "Just La Fin Du Mond", quella piccolo borghese di Mungiu in "Baccalaureat", quella "scoppiata" di "Toni Erdman" firmata da Maren Aden, che è stato il film più votato dai critici. Ma ci sono anche la famiglia artistica tratteggiata da Jim Jarmush in "Paterson" e quella con tratti farseschi di "Ma Loute".



Ma dietro il risultato finale c'è anche l'incognita di una giuria, presieduta dal regista George Miller e ad alta componente femminile (tra cui anche la nostra Valeria Golino). Un fattore che potrebbe pesare a favore di un film come "Aquarius", di Kleber Mendonca, incentrato sulla storia una pasionaria vedova (interpretata da Sonia Braga) che difende fino ai denti il suo appartamento sull'oceano a Recife. Ma anche sul film Almodovar, racconto sul distacco tra madre e figlia.