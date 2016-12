Cannes 2016, è il giorno di Spielberg e Virzì

Alla Quinzaine passa invece “La pazza gioia” di Paolo Virzì. Protagoniste della pellicola Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, una coppia alla Thelma e Louise confinata in una struttura psichiatrica.



In concorso The Handmaiden di Park Chan-Wook, che racconta di una ragazza coreana che assunta da un'ereditiera giapponese deve aiutare un truffatore nella sua impresa, ma i risvolti inaspettati ed emozionali sono dietro l'angolo.

In concorso anche Toni Erdmann diretto da Maren Ade, il racconto di un rapporto padre-figlia dai tratti surreali.