Cannes 2016, delusione Sean Penn: di "The Last Face" l'unica cosa che incanta è Charlize Theron

Non è stata affatto buona per Sean Penn l'accoglienza che Cannes ha riservato al suo "The Last Face". La stampa e il pubblico che ha assistito alla proiezione di questa mattina hanno criticato aspramente il film diretto dall'attore e regista americano. Molti giornalisti lo hanno definito "il peggior film del Festival" e sui social gli attacchi sono impietosi. Nel cast Jean Reno, Javier Bardem e Charlize Thero n.

Dopo "Lupo solitario" e "La promessa", presentato a Cannes nel 2001, le aspettative sull'attore convertito alla regia erano alte. E invece il suo nuovo lavoro, che segue la storia d'amore tra due attivisti coinvolti in una missione umanitaria in Liberia, non convince.



Sono subito fioccate critiche, anche spietate, sui social network che lo definiscono "il peggior film del festival". "Con 'The last face' abbiamo trovato a chi dare la Palma del peggior film", dice una giornalista francese. "Lo sfondo politico è caricaturale e grottesco", ha scritto un'altra critica cinematografica. Mentre su "EcranLarge" si legge che l'ex "bad boy di Hollywood" si addentra in un campo come quello della guerra civile africana "senza profondità, mescolando tutto il conflitto e presentandolo come se fosse un enorme inferno".