Fedez si schiera con i No Expo: "La vernice indigna più delle infiltrazioni mafiose"

Fedez si schiera con i manifestanti No Expo protagonisti del corteo di Milano e "litiga” via Twitter con alcuni giornalisti di pensiero opposto. "Sono con voi", ha scritto il rapper commentando la foto che ritraeva i due giovani saliti sull'Expo Gate con striscioni e fumogeni. Il tweet è stato subito rimosso, non la presa di posizione: "La vernice indigna più delle manifestazioni mafiose", ha cinguettato Fedez, scatenando polemiche.

"I danni dei No Expo sono poca cosa in confronto alle infiltrazioni mafiose e le speculazioni economiche di EXPO.Indignati a giorni alterni!", ha scritto il rapper che ha poi pubblicato una lista degli edifici colpiti dai manifestanti: "Qui si spiega perché sono atti di protesta e di non vandalismo".



Le esternazioni del cantante milanese non sono passate inosservate e alcuni tra blogger e giornalisti hanno ribattuto ai tweet del rapper innescando la sua reazione. In difesa di Fedez - che mette nel mirino anche Andrea Bocelli e Antonella Clerici, protagonisti della serata inaugurale - sono intervenuti anche i 99 Posse.