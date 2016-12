Madonna, una promessa elettorale dal palco: "Vi farò sesso orale se votate Hillary Clinton"

Il sesso sempre più presente nella campagna elettorale americana: come se non bastassero tutte le accuse di molestie a Trump, adesso ci si mette anche Madonna. La star va dritta al punto parlando di politica dal palco del Madison Square Garden,durante lo show della comica Amy Schumer: "Se voterete Hillary Clinton, vi praticherò del sesso orale...".

Parole che ovviamente sono documentate da un video virale sui social in tutto il mondo. Si tratta di un "voto di scambio", non c'è dubbio: "Lo giuro - ha chiosato la cantante chiudendo l'intervento - e sono brava! Non sono una scema, mi prendo il mio tempo e mantengo il contatto visivo...".