Prince, tutta la sua arte nelle frasi più belle

"Esplode una navetta spaziale e tutti vogliono continuare a volare. Qualcuno dice che non sei un uomo felice fin quando non muori davvero"

PRINCE - "Sign o the times" (1987, un anno dopo la tragedia dello Shuttle)



"Un corpo come il tuo dovrebbe essere in prigione perché rischia di essere osceno"

PRINCE - "Little Red Corvette" (1982)



"In Francia un uomo scarno è morto per una grande malattia con un nome corto. Per caso la sua ragazza ha usato la sua siringa e subito ha fatto lo stesso"

PRINCE - "Sign o' the times" (1987 e l'allarme Aids)



"Ho avuto un ego enorme da giovane. Ma non è una cosa negativa perché almeno se aspiri ad essere qualcosa, ti consideri già grande"

PRINCE Intervista a "New Melody Express" (1996)



"I film sono reali ! La musica è reale ! Colpisce la gente davvero. L'altra sera in un club ho visto un dj controllare tutta la sala. Nemmeno un politico potrebbe riuscirci"

PRINCE - Intervista a "Notorius Magazine" (1999)