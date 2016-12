23 aprile 2016 00:18 Prince: oltre alle "migliaia di brani inediti", ecco le canzoni che non pensavi fossero state composte da lui Le melodie mai diffuse sarebbero sufficienti per pubblicare un album allʼanno per cento anni. In pochi però sanno che alcune storiche canzoni sono state composte proprio dal "folletto"

Sarebbe composto da migliaia di canzoni inedite, sufficienti per un album all'anno per cento anni, l'archivio segreto di Prince. Un vero e proprio tesoro che sarebbe custodito in una cassaforte nel seminterrato di Paisley Park, il compound-studio della popstar al quale nessuno ha accesso. Lo dice la Cnn, che cita una vecchia intervista a un suo collaboratore. Resta il mistero su chi erediterà il tesoro, visto che Prince non aveva né moglie né figli.

Oltre all'immenso patrimonio di canzoni mai pubblicate, non tutti sanno che Prince ha composto per i suoi colleghi molte altre melodie che rimangono nella storia della musica. Il "folletto di Minneapolis" ha infatti originariamente scritto la bellissima Nothing Compares 2 U, resa poi famosa nel 1990 da Sinhead O'Connor. Anche How Come You Don't Call Me di Alicia Keys è in realtà una ballata romantica scritta da Prince nel 1982, come When You Were Mine di Cyndi Lauper. Manic Monday è stata composta dallo stesso Prince per il gruppo "Apollonia 6", per poi proporla alle Bangles due anni dopo.

​La hit australiana del 1991, Love... Thy Will Be Done, cantata da Martika, ha raggiunto la top-ten delle classifiche musicali americane e inglesi, ed è stata scritta dall'artista di Minneapolis, che l'ha eseguita live diverse volte durante le sue ultime date del tour a febbraio. Chaka Khan deve la più grande hit della sua carriera - I Feel For You - al cantante americano, che l'ha pubblicata nel 1979 senza nemmeno rilasciarla come singolo.

Non si sa ancora quanto Prince abbia contribuito a Stand Back di Stevie Nicks, anche perché non compare nei crediti della canzone, ma sappiamo che la hit è nata mentre la cantautrice stava ascoltando e canticchiando Little Red Corvette di Prince alla radio. Glamorous Life è stata scritta da Prince per Sheila E, musicista statunitense, che ha lavorato per anni nella band di supporto del cantante. La hit - il primo successo della carriera solista di Sheila - è spesso cantata anche da Rihanna.