Prince, il National Enquirer: "Aveva l'Aids e si preparava a morire"

Intanto un funzionario della polizia ha rivelato i nuovi elementi sulle circostanze che hanno portato Prince alla morte lo scorso 21 aprile. Dopo l'atterraggio d'emergenza della settimana precedente, l'artista era stato ricoverato in un ospedale a Moline, come riferisce la Cnn, ed era stato curato per una potenziale overdose di Percocet, un potente antidolorifico. Lo stesso farmaco, se assunto insieme ad altri farmaci può causare insonnia. E questo elemento si concilia rcon le parole del cognato Maurice Phillips alla stampa Usa: "Sono stato con lui lo scorso weekend. Aveva lavorato per 154 ore di fila".



La polizia ha consegnato le pillole alla Drug Enforcement Administration (Dea) per ulteriori accertamenti. Il cantante aveva 57 anni quando è stato trovato morto nella sua casa vicino Minneapolis. L'autopsia è stata eseguita venerdì scorso, ma le autorità sono ancora in attesa dei risultati dei test tossicologici.