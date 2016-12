Prince, è ancora caccia agli eredi. E intanto è stato fissato per ottobre il grande concerto tributo

"Siamo rimasti colpiti dall'incredibile ondata di amore e dal supporto che gli amici di Prince e i suoi fan di tutto il mondo hanno dimostrato - hanno spiegato i membri della famiglia in un comunicato -. Siamo eccitati all'idea di avere l'opportunità di riunire tutti per la celebrazione ufficiale della vita, della musica e dell'eredità di Prince, e non ci sarebbe stato posto migliore di Minneapolis, la sua citta natale".



Nei prossimi mesi saranno messi in vendita i biglietti e poco alla volta annunciati i partecipanti alla serata. "Siamo onorati dagli artisti che vorranno rendere omaggio a Prince e grati a quelli che hanno lavorato duramente perché celebrazione diventasse realtà". Probabilmente nel cast ci saranno i Revolution, la band del Folletto ai tempi di "Purple Rain", che nelle scorse settimane si è riformata per una serie di concerti.



Ancora caccia agli eredi - Intanto è ancora vacante il posto di chi dovrà ereditare l'immenso patrimonio del genio di Minneapolis. Un giudice del Minnesota ha respinto la domanda di 29 persone che, a vario titolo, sostenevano di essere i legittimi eredi tra presunti figli illegittimi e fratelli o cugini acquisiti. Il giudice ha fatto sapere che ci sono ancora 6 persone che dovranno sottoporsi al test del dna per verificare se è vero che, come affermano, sono fratelli o fratellastri. John, Norrine e Sharon Nelson fanno parte di cinque persone che sono state identificate come fratellastri di Prince. Anche se la loro parentela non è messa in discussione, il giudice ha ordinato per loro il test del dna, così come per Tyka, sorellastra di Prince.