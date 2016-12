Prince: da Carmen Electra a Kim Basinger, tutte le donne del folletto

Una delle primi flirt da copertina fu quello con l'attrice di "Twin Peaks" Sherilyn Fenn , a cui seguì la relazione con la cantante Jill Jones. I due collaborarono per un lungo periodo e proprio a lei dedicò "She's Always In My Hair". Anche la cantante e batterista Sheila E ebbe un flirt giovanile con Prince: un amore sbocciato nel 1978 quando i due avevano rispettivamente 19 e 20 anni. Nella sua rete cadde anche Susan Moonsie , diventata una delle componenti del trio Vanity 6 nel 1982, con cui Prince ebbe un rapporto a intermittenza tra il 1980 e il 1985. Il genietto conquistò anche la cantante canadese Denise Katrina Matthews ( Vanity ) e Apollonia , sua musa ispiratrice ai tempi di Purple Rain. La collega Susannah Melvoin per un certo periodo sembrò domarlo: iniziarono a frequentarsi nel 1984 e nel 1985 erano già fidanzati ufficialmente. Tuttavia, dopo due anni d'amore, nel 1986 decisero di lasciarsi.

Sempre in quegli anni altre donne gravitarono nella sua vita sentimentale: la modella Devin DeVasquez, la cantante Susanna Hoffs e la ballerina Catherine Vernice Glover, fino ad arrivare alla sensuale e ammaliante Kim Basinger, conosciuta ai tempi della colonna sonora di Batman. Pare che i due sfiorarono anche le nozze, ma i tradimenti di lui fecero naufragare la relazione.



Nel 1990 Prince ebbe una breve storia con la top Carmen Electra, seguita poco dopo da una liaison con la modella Heidi Mark e con la regista Troy Beyer. Ma il 1990 fu importante soprattutto per l'incontro con la ballerina Mayte García, che sei anni più tardi sarebbe diventata sua moglie. La madre della ragazza presentò alla popstar una videocassetta di una sua performance e Prince la ingaggiò per ballare nel Diamonds and Pearls Tour. Il suo ruolo crebbe di importanza fino a quando lei diventò la musa ispiratrice dell'album successivo Love Symbol Album. Dal matrimonio nacque un un figlio, morto pochi giorni dopo il parto. Un momento doloroso per Prince, che usò una registrazione del battito del cuore del piccolo nel brano Sex in the Summer. Dopo due anni il matrimonio naufragò e la star ottenne l'annullamento nel 1998.



Dopo un breve rapporto con la modella e attrice Ananda Lewis, nel 2001 Prince sposò l'italo-canadese Manuela Testolini, con cui rimarrà legato fino al 2006. Tra le ultime donne che hanno gravitato nell'universo femminile del cantante restano da annoverare la cantante Bria Valente,al suo fianco dal 2007 al 2012, e la ballerina Misty Copeland.