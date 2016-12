L'ipotesi di una overdose circolava da tempo ed era tra quelle prese in maggiore considerazione dagli inquirenti dopo l'autopsia e dopo aver escluso il suicidio come causa della morte del cantante 57enne. Le indagini si erano inoltre concentrate su alcuni medici che avevano Prince in cura e che potrebbero avergli prescritto dosi eccessive di antidolorifici. L'artista, infatti, aveva iniziato a prendere oppiacei per alleviare il dolore procuratogli da un intervento alcuni anni fa. Il farmaco "incriminato" è il Fentanyl - L'overdose che ha ucciso Prince sarebbe di "Fentanyl". Lo hanno rivelato i risultato dell'autopsia eseguita sul cantante. Secondo il medico legale, la rockstar ha preso il farmaco di sua iniziativa anche se non è ben chiaro in che data. Il Fentanyl è un oppiaceo sintetico 50 volte più potente dell'eroina e, secondo quanto riferisce la stampa americana, è responsabile del recente aumento nel paese di morti per overdose.

Prince vegano

Per celebrare il compleanno di Prince, il 7 giugno (avrebbe compiuto 58 anni) Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) offrirà il download gratuito di uno dei successi pro-vegani del celebre cantante scomparso il mese scorso, "Animal Kingdoma". Il gesto per sottolineare l'impegno e il supporto che Prince ha sempre dimostrato nella lotta per la difesa dei diritti degli animali.



Nel 1999 il cantante aveva donato la canzone a Peta per il 20mo anniversario dell'associazione. La canzone include una strofa che dice: "Siamo tutti membri del regno degli animali. Lascia i tuoi fratelli e le tue sorelle nel mare..." L'ex moglie di Prince Mayte Garcia intanto sta collaborando con Peta per incoraggiare i fan del cantante a celebrare il suo compleanno diventando vegani.