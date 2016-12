Cantano Prince in metropolitana, oltre 70 milioni di visualizzazioni

Dopo la morte di Prince moltissimi fan lo hanno omaggiato con cover e tributi. Su Facebook sta spopolando la performance di due ragazze nella metropolitana di Londra, che si esibiscono in una travolgente interpretazione di "Kiss" e coinvolgono con il loro ritmo anche un talentuoso pendolare. Il video è stato girato il 17 aprile, qualche giorno prima della scomparsa della popstar, e ha già sfondato i 70 milioni di clic.

Chitarra e voce, la coppia improvvisa una jam session a cui si unisce anche un passeggero, che canta insieme a loro la popolarissima hit di Prince. Intanto anche gli altri pendolari battono il tempo con le mani e ballano a ritmo di musica. Un omaggio metropolitano gioioso e spontaneo, non un tributo postumo velato di malinconia, nato per caso su un vagone londinese quando la stella di Prince non si era ancora spenta.