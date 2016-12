Addio Prince, genio e gene di una generazione

di Sauro Legramandi

“Sometimes it snows in April”. Qualche volta nevica in aprile. Lo cantava Prince Rogers Nelson esattamente trent’anni fa. "Qualche volta i miracoli accadono” era il senso del brano contenuto nell'album "Parade", dedicato al defunto Cristopher Tracy, gigolò interpretato proprio da Prince nel film "Under the Cherry Moon". Chi ama Prince ha sperato che nevicasse nel tardo pomeriggio di giovedì 21 aprile. Un’occhiata fuori dalla finestra della redazione e una sbirciata su Twitter per rendersi conto che era una triste illusione. Una maledetta illusione.

Perché Prince non può morire in un ascensore a casa sua, a Paisley Park.



Chi ha scritto "Purple rain" o "Sign o the times" non può morire da solo, in uno spazio anonimo proprio nel suo quartiere generale. Non può andarsene chi ha fatto sognare con intro come "I was dreamin’ when I wrote this, forgive me if it goes astray” ("1999") oppure “U don’t have 2 to be beautil 2 turn me on, I just need your body baby” ("Kiss") scritto proprio così. Non può sparire così chi ha cantato "I Wanna Be Your Lover", "Let's go crazy" e "Around The World In a Day" e ha cambiato la musica.