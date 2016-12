Sbarco in Normandia: quando il D-Day ha ispirato il grande schermo

12:49 - Un evento epocale e a suo modo spettacolare come lo sbarco in Normandia non poteva evitare di attirare l'attenzione di registi e produttori. Ma nonostante l'Operazione Overlord sia una delle pagine più amate dalla storiografia americana, non sono stati molti i registi che si sono cimentati con questo tema. I film sulla Seconda guerra mondiale spesso hanno preferito altri fronti, come l'Africa o il Giappone. E la guerra del Vietnam ha monopolizzato per diversi anni l'attenzione dei registi.

Tra i diversi i film che hanno cercato di ricostruire l'atmosfera di quei giorni, comunque, si possono ricordare "The longest day (Il giorno più lungo)", capolavoro degli anni Sessanta che si guadagnò anche due premi Oscar, per finire ai più recenti "Salvate il soldato Ryan" e "Band of Brothers" o "D-day, Normandia 1944", realizzato proprio in coincidenza con questo anniversario.