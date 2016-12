1 dicembre 2014 Woody Allen, l'uomo che ha fatto ridere il mondo con le proprie nevrosi L'attore-regista newyorchese compie 79 anni. Per lui una carriera straordinaria dall'esordio in "Ciao Pussycat" al nuovo "Magic In The Moonlight", in uscita in questi giorni Tweet google 0 Invia ad un amico

08:31 - Tanti auguri a Woody Allen. Il regista e attore statunitense compie 79 anni proprio alla vigilia dell'uscita nelle sale del suo ultimo film "Magic In The Moonlight". La sua è stata una carriera straordinaria, dall'esordio nel 1965 nel film "Ciao Pussycat" a oggi, passando per pietre miliari del cinema moderno come "Manhattan", "Io e Annie", "Zelig" e "Match Point". Ha fatto ridere più generazioni portando sullo schermo le proprie nevrosi.

Le sue battute sono entrate nei libri, nella sua filmografia è difficile scegliere qualcosa da scartare, imponente per quantità (una media di quasi un film all'anno) e straordinaria per qualità. Heywood Allen è nato a New York l'1 dicembre del 1935. Il suo stile, raffinato e intellettuale, ha fatto da perfetta cornice per le tematiche affrontate, dalla crisi esistenziale alla rappresentazione ironica della comunità ebraica della Grande Mela.



Nel corso degli anni Woody si è dimostrato autore completo, passando dal comico alle commedie sofisticate, passando per opere drammatiche e persino un giallo thriller come "Match Point". Tra i suoi film più famosi, oltre a quelli guà citati, "Il dittatore dello stato libero di Banas", "Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere", "Hannah e le sue sorelle", "La dea dell'amore", "Vicky Cristina Barcellona", "Midnight In Paris". La popolarità di Allen è riuscita a superare anche lo scandalo che lo ha visto protagonista nei primi anni 90, quando l'ex compagna Mia Farrow (a lungo anche protagonista dei suoi film) lo ha accusato per la relazione con Soon-Yi, figlia adottiva della Farrow e che all'epoca era poco più che maggiorenne. Allen e Soon-Yi formano tutt'ora coppia fissa (si sono sposati nel 1997 in Italia).