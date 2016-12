Vittorio Gassman, 15 anni fa si spegneva il "mattatore" del cinema italiano

Figlio di un ingegnere, sportivo (fu nella nazionale di pallacanestro), allievo dell' Accademia nazionale d'arte drammatica, Vittorio Gassman esordì a teatro nel 1943 lavorando tra gli altri con Visconti. Il cinema lo rende da subito personaggio con il ruolo di farabutto in "Riso amaro" (1948) accanto a Silvana Mangano.



La svolta, che lo imprime indelebilmente nell' immaginario degli spettatori arriva nel '58 quando Monicelli gli affida il ruolo del pugile suonato e ladro balbuziente Peppe (detto Tigre) in "I soliti ignoti". Terzo film culto, in cui Gassman dà vita ad un personaggio dalle note agro-dolce è "Il sorpasso" (1963) di Dino Risi, accanto a Trintignan.