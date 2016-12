Ugo Tognazzi, 25 anni senza il vero italiano

Nato a Cremona il 23 marzo del 1922 e morto a Roma il 27 ottobre del '90; Tognazzi era un degno figlio della pianura padana, sospeso tra la pragmatica Lombardia e la goduriosa Emilia. L'esordio avviene a soli quattro anni al teatro Donizetti di Bergamo, ma è a 14 anni che viene notato da Wanda Osiris che lo fa debuttare nella rivista al fianco di Walter Chiari.



La grande popolarità arriva però grazie alla tv, dove lavora in coppia con Raimondo Vianello, fino a quando i due non incappano in uno dei tanti tabù del piccolo schermo. Durante il programma "Un due tre" scherzano troppo sugli infortuni galanti dell'allora Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi. Il programma viene fatto chiudere e Tognazzi si concentra sulla carriera cinematografica.



Nel '61 è protagonista del film cult "Il federale" di Luciano Salce, mentre l'anno successivo Dino Risi lo vuole per "La marcia su Roma" di Dino Risi. Nel 1963 incontra Marco Ferreri che, cogliendo il suo melange di comicità e melanconia, gli affida un ruolo ne "La donna scimmia" e "La grande abbuffata".