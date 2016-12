Stevie Wonder, il re del soul compie 65 anni

E' il re del soul, una leggenda dell'r&b, un'icona della black music. Stevie Wonder compie 65 anni. In oltre quarant'anni di carriera, ha segnato la musica con brani immortali, ha vinto 25 Grammy Awards, un Oscar per la miglior canzone nel 1985 con " I just called to say I love you ", entrando nel 1989 nella Rock and Roll Hall of Fame . Cantautore, polistrumentista, compositore, cieco dalla nascita e bimbo prodigio, Wonder è anche simbolo di speranza.

Nella sua musica ha messo la sua visione dell'amore, della vita, di Dio, ma prima di tutto la sua anima. Tra il 1973 e il 1976, nel cosiddetto periodo classico, Stevie Wonder esplode con l'etichetta Motown, grazie ad album come Talking Book del 1972, che contiene il singolo Superstition. Il brano gli regala il primo di una lunghissima serie di Grammy Award. Songs in the Key of Life del 1976 è disco dell'anno e segna la fine della prima parte della carriera dell'artista, che nei decenni successivi sceglierà sonorità più pop, funk e r&b. Negli Anni Ottanta nascono hit come Overjoed e la colonna sonora de La signora in rosso che lo vedrà trionfare all'Academy Award. L'ultimo lavoro in studio A Time to Love, risale al 2005.



Nella lunga carriera di Stevie Wonder, il cui vero nome è Steveland Twiki Hardaway Judkins, anche tante collaborazioni, da Michael Jackson a Paul McCartney, da Luciano Pavarotti a Gabriella Ferri. Negli Anni Ottanta, l'artista fece un cameo in un episodio della serie tv The Robinson e pare che il personaggio dei Simpson Gengive Sanguinanti Murphy, il jazzista solitario amico di Lisa, sia ispirato proprio a lui. Omaggio di altro tipo è invece quello ricevuto lo scorso 24 novembre, quando il presidente Barack Obama gli ha consegnato una delle più alte onorificenze degli Stati Uniti, la Medaglia della Libertà.



La sua Isn't she lovely è stata suonata in onore della principessina Charlotte Elizabeth Diana. Sul web piovono auguri e omaggi anche da colleghi importanti, come la nostra Elisa, per un artista fuori dal comune che è diventato suo malgrado un simbolo di speranza. Un artista che ha risposto a chi gli diceva di non avere chance perché nato cieco, nero e povero, diventando una leggenda con il suo talento e la sua musica. E allora Happy Birthday, Stevie Wonder.