Silvana Mangano, il sex symbol del Neorealismo avrebbe compiuto 85 anni

15:55 - Oggi avrebbe compiuto 85 anni, Silvana Mangano. L'attrice, icona del cinema italiano e sex symbol del Neorealismo, è morta a 59 anni, il 16 dicembre 1989, dopo un intervento chirurgico per tentare di riparare i danni della radioterapia fatta per curare un tumore. Ha lavorato per i più grandi maestri del cinema: Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini, Alessandro Blasetti, Carlo Lizzani, Alberto Lattuada, Vittorio De Sica e Luigi Comencini.

Nata a Roma il 21 aprile del 1930, Silvana Mangano era figlia di un ferroviere siciliano e una casalinga inglese, e sorella di Roy Mangano. Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1947 (l'anno in cui vinse Lucia Bosé) esplose al cinema con il film che l'ha resa immortale, "Riso amaro", di Giuseppe De Santis, capolavoro del neorealismo italiano, passato alla storia anche per la celebre immagine di Silvana, allora 19enne, in maglietta stretta e calze nere a mezza coscia.



Sul set di quel film la Mangano conobbe il futuro marito Dino De Laurentiis, il produttore con cui ebbe quattro figli: Veronica), Raffaella, Federico e Francesca, e dal quale si separò nel 1983. Con Pasolini lavoro in "Edipo re" (1967), "Teorema" (1968) e "Il Decameron" (1971), con Visconti in "Morte a Venezia" (1971) e "Ludwig" (1972) mentre con David Lynch fu protagonista dello sfortunato esperimento di fantascienza "Dune" (1984). Il suo ultimo film è stato Oci Ciornie di Nikita Mikhalkov (1987) in cui ritrovò Marcello Mastroianni, primo grande amore incontrato ai tempi dei corsi di recitazione.