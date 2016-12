Rino Gaetano avrebbe compiuto 65 anni

Avrebbe compiuto 65 anni Rino Gaetano . La sua carriera e la sua vita si sono interrotte tragicamente il 2 giugno 1981, quando aveva poco più di 30 anni, in un incidente stradale a Roma, sulla via Nomentana. E per ricordare il grande artista a Roma è stato organizzato un raduno nazionale, una festa-concerto e una mostra di alcuni oggetti appartenuti al cantautore. Sul palco ci saranno tanti artisti, da Claudio Santamaria a Marco Baldini .

Il debutto discografico di Rino avviene nel 1973 con lo pseudonimo di Kammamuri's, pubblica subito il singolo "I Love You Marianna" in cui giocava sul doppio senso facendo pensare alla marijuana ma in realtà raccontava l'affetto per la nonna Marianna. Nel 1974 pubblica il suo primo album, "Ingresso libero". Dopo una partenza che non ottiene grande riscontro arrivano le hit come "Mio fratello è figlio unico", "Berta filava", "Sfiorivano le viole", "Aida", "Spendi" e "Spandi effendi".

Nel 1975 con il 45 giri "Ma il cielo è sempre più blu" il ragazzo partito da Crotone con il suo spirito anarchico e la poesia nonsense si afferma definitivamente nel panorama della musica italiana. Nel 1978 quando in frac e cilindro sale sul palco di Sanremo con la canzone "Gianna". Si piazza al terzo posto e rimane per quattro mesi in classifica, vendendo oltre 600 mila copie. "C'è qualcuno che vuole mettermi il bavaglio. Non ci riusciranno! Sento che, in futuro, le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni", disse alla fine di uno dei suoi ultimi concerti. Le sue sono state parole profetiche, perché il suo mito non si è mai spento.