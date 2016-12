Quel "mostro" di Ugo Tognazzi

06:04 - E' stato uno dei mostri sacri della commedia all'italiana, rappresentandone spesso la faccia più umana. Ugo Tognazzi, classe 1922 è passato dal teatro alla tv e poi al cinema con lo stesso successo legando il suo nome ad alcuni dei momenti più alti della nostra commedia e non solo.

Scritturato nel 1945 dalla compagnia teatrale di Wanda Osiris dopo un concorso per dilettanti tenuto al Teatro Puccini, nel 1950 esordì al cinema con "I cadetti di Guascogna", al fianco di Walter Chiari. L'anno seguente conobbe Raimondo Vianello con cui formò una coppia comica di grande successo con il varietà "Un due tre" trasmesso sulla tv nazionale dal 1954 al 1960.



Negli anni sessanta Tognazzi passò alla commedia all'italiana. Tra i titoli memorabili "Il federale", "I mostri", "La marcia su Roma", "Romanzo popolare", "Amici miei". Attore estremamente ecclettico, si distinse anche in altri generi, trovandosi particolarmente a proprio agio nella commedia surreale di Marco Ferreri ("L'ape regina", "La donna scimmia") così come in ruoli drammatici, come ne "La califfa" o "Tragedia di un uomo ridicolo" di Bernardo Bertolucci, che nel 1981 gli valse la Palma d'Oro al Festival di Cannes.



Negli anni 80 ottenne alcuni grandi successi di cassetta con "Amici miei atto II" e la saga de "Il Vizietto", salvo poi tornare al teatro, recitando in "Sei personaggi in cerca d'autore" (1986), "L'avaro" (1988) e "M. Butterfly" (1989, con Arturo Brachetti). Popolare anche la sua passione per la cucina. E' morto nel 1990 a 68 anni per un ictus.