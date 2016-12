Quarant'anni fa ci lasciava Vittorio De Sica

Il 13 novembre del 1974 nell'anonimo borgo parigino di Neuilly sur Seine, finiva la vita e cominciava la leggenda di Vittorio De Sica. A 73 anni si spegneva un voce inimitabile del cinema e della cultura italiana, un volto tanto popolare che fu solo per via delle sue simpatie (più di cuore che di formazione) per la sinistra italiana che non vennero celebrati quei funerali solenni che il suo pubblico si aspettava.