Phil Collins festeggia 65 anni e regala otto ristampe deluxe

Phil Collins , il batterista dei Genesis, spegne 65 candeline ma è lui a fare un regalo ai fan. Nel 2016 usciranno infatti i frutti del grandioso progetto " Take A Look At Me Now ". Il musicista ha rieditato e arricchito otto dei suoi album da solista, per proporli al pubblico in una nuova versione deluxe. Dal 29 gennaio sono disponibili le ristampe del primo disco in solitaria del 1981, " Face Value ", e di " Both Sides " del 1993.

Un ritorno sulle scene dopo cinque anni di assenza da quando, nel 2011, dichiarò la volontà di ritirarsi per motivi di salute. Collins, insieme al produttore Nick Davis, ha passato mesi a scegliere il materiale da inserire nel progetto finale. Dopo l'uscita dei primi due album, a fine febbraio sono attese le rimasterizzazioni di "Hello, I Must Be Going!" (1982) e "Dance Into The Light" (1996).



Ma il batterista è pronto a tornare anche on the road con un tour perché, ha spiegato a Rolling Stone USA, "i miei bambini adesso hanno 10 e 14 anni e vogliono vedere cosa fa loro padre. Portavano il pannolino l'ultima volta che sono andato in tour. Amano la mia musica e vorrei portarli con me perché se la possano godere".