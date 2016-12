Massimo Boldi, Cipollino compie 70 anni e si regala un nuovo "cinepanettone"

I primi passi nel mondo dello spettacolo, Massimo Boldi li muove in provincia, per arrivare, nel 1968 sul palco del mitico Derby Club di Milano, il locale considerato tempio del cabaret. Prima di scoprire le sue doti da comico, l'attore, suona la batteria nella band che accompagnava le esibizioni.



Al Derby nasce il primo sodalizio che caratterizzerà la sua carriera, quello con Teo Teocoli con il quale condivide il palco del club e alcune trasmissioni in tv locali. E' qui che si consacra Max Cipollino, il suo personaggio più famoso e amato dal pubblico, nato al Derby nel 1977, ma diventato popolare grazie al piccolo schermo. In tv si fa conoscere anche grazie al personaggio di Mario Vigorone. Canzonissima 74, Fantastico 87, A tutto gag, Drive In, fino a Striscia la Notizia, che ha condotto nel 1997 e nel 2014, La sai l'ultima? e Scherzi a parte, che lo ha visto al timone per tre stagioni, due insieme a Teocoli.



In televisione, Boldi è protagonista anche di fiction di successo. Una su tutte, Un ciclone in famiglia, in onda per 4 stagioni dal 2005 al 2008.



Il nome di Boldi è però indissolubilmente legato ai "cinepanettoni", i film dalla comicità leggera puntualmente nelle sale ogni anno nel periodo natalizio. Un filone nato proprio grazie al comico e al suo sodalizio artistico con Christian De Sica, formatosi nei primi Anni Novanta. I due attori si "separano" 10 anni fa dopo 20 film, un divorzio con strascichi polemici e accuse reciproche che ancora non si esauriscono.



Steno, Vanzina, Salce, Corbucci, Pozzetto. E ancora Neri Parenti, Enrico Oldoini, Dino Risi e Pupi Avati, tra i registi con i quali Boldi ha lavorato, lui che aveva esordito sul grande schermo nel 1975 con Due cuori, una cappella di Maurizio Lucidi.



A 70 anni, l'attore non si ferma. La televisione non è nei programmi futuri, dove sembra esserci la politica. Boldi ha di recente annunciato la sua candidatura a sindaco di Milano, sua città d'adozione (è nato in provincia di Varese, a Luino).



Massimo Boldi è vedovo dal 2004, dopo la morte dell'amatissima moglie Marisa Selo, sposata nel 1973 e madre delle sue tre figlie, Micaela, Manuela e Marta.