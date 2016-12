Chi oggi ha quarant'anni e più se li ricorda come la coppia per antonomasia degli anni 60: stiamo parlando di Gianni Morandi e Laura Efrikian. La coppia si è formata prima al cinema, con una lunga serie di film canori, e poi nella vita. Qualcosa poi non è andato a buon fine e quella che doveva essere una fiaba si è invece trasformata in una rottura drammatica.