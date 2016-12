Johnny Depp compie 52 anni: ecco i mille volti della sua carriera

Tanti auguri a Johnny Depp. Attore, regista, musicista e produttore, è uno dei miti cinematografici degli ultimi vent'anni. Attore feticcio per Tim Burton ma anche amatissimo Jack Sparrow in "Pirati dei caraibi", ha debuttato nel 1984 in "Nightmare". In campo sentimentale, chiuso nel 2012 un rapporto di 14 anni con Vanessa Paradis, nel 2015 ha sposato la collega Amber Heard.