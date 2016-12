Anticonvenzionale di natura, la Birkin ha avuto uno stile diventato icona di una bellezza libera da regole. Il suo debutto cinematografico avviene con la pellicola "Non tutti ce l'hanno" (1965) di Richard Lester, ma è con il film successivo che diventa un personaggio famoso: "Blow-Up" di Michelangelo Antonioni.



Tra le sue interpretazione "La piscina" e "Slogan", sul cui set conosce poi Gainsbourg. Con lui è stata la relazione più importante, durata 12 anni sotto le note di quel "Je t'aime moi non plus" tutto gemiti e allusioni sessuali, e da cui ha avuto Charlotte, diventata famosa attrice. Un'altra figlia, Kate, fotografa, avuta in precedenza dal compositore John Barry, si è suicidata tre anni fa. Mentre nel 1982 è arrivata la terza, Lou, avuta dal regista francese Jacques Doillon.