James Dean, 60 anni fa la morte dell'angelo ribelle di Hollywood

James Dean è morto il 30 settembre 1955, eppure non se ne è mai andato. Lo schianto con la sua Porsche 550 Spyder, 60 anni fa, si è portato via l'uomo, la star timida di Hollywood, ma ha fatto nascere il mito, l'icona pop senza tempo, che trova pari nella sola Marylin Monroe. " La valle dell'Eden ", " Gioventù bruciata ", " Il gigante ". Tre soli film, girati in un anno e mezzo, bastarono a renderlo una stella del cinema con l'etichetta di ribelle.

Leggenda, James Dean, lo diventerà a soli 24 anni, per colpa di una "little bastard", (piccola bastarda, come chiamava la sua auto), che quel giorno di 60 anni fa correva troppo veloce. Veloce come la sua carriera, come la fama, entrambe appena sbocciate.