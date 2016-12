Ivan Graziani, il cantautore con la chitarra elettrica avrebbe oggi 70 anni

Primo cantautore in assoluto a salire sul palco del Tenco nella primissima edizione del 1974; un album ("Pigro") considerato tra i 100 più belli della musica italiana dalla rivista "Rolling Stone"; una tecnica chitarristica che ha fatto scuola; due album-tributo, a rendergli omaggio molti dei grandi del pop e dell'indie; e canzoni come "Lugano Addio", "Firenze (Canzone triste)", "Monnalisa", "Maledette malelingue", "Signora bionda dei ciliegi", per citarne alcune delle più note, che rimangono nella memoria collettiva. Un cancro al colon se l'è portato via nel 1997 lasciando un vuoto enorme nel panorama musicale italiano.



La storia artistica del cantautore ha incrociato quelle di tanti illustri colleghi: tra i tanti, Lucio Battisti, con cui Graziani collaborò per molto tempo, suonando la chitarra in alcuni dei suoi album e in una ricercatissima versione inglese de "Il Nostro Caro Angelo"; PFM, scrivendo “From Under”, nell'album "Chocolate Kings", e rischiando, a un certo punto, di diventare il cantante della band; Francesco De Gregori (ha suonato nell'album "Bufalo Bill"); Antonello Venditti, che collaborò alla realizzazione dei primi album di Ivan, che, a sua volta, aveva suonato in "Ullalla" del cantautore romano; Loredana Bertè ("BandaBertè"); Renato Zero, che è stato molto vicino ad Ivan negli ultimi anni, scrivendo a quattro mani "La nutella di tua sorella".



Per i suoi 70 anni varie le iniziative per ricordarlo: dalla festa di compleanno a Teramo alla ristampa del libro "Arcipelago Chieti". E poi la pubblicazione su cd del live "Parla tu" e, nei digital store, dell'album “Piknik". E ancora la vendita del vino "Pigro" (come etichetta sulla bottiglia, la copertina dell'omonimo album) il proseguimento del "Pigro in tour", in giro per l'Italia. Martedi 6 ottobre, la sua città natale, Teramo (in Piazza Martiri della Libertà, dalle ore 18.30 ) lo celebrerà in una serata con tanti ospiti e colleghi, con le cover band e con la famiglia di Ivan, che con grande determinazione e contro ogni ostacolo ha lavorato per la festa di compleanno: ci saranno, infatti, anche Tommy e Filippo Graziani, che continuano con successo da alcuni anni a proporre il repertorio del papà (Filippo, in particolare, ha già un "Sanremo Giovani" alle spalle e una carriera da cantautore davanti, con un ottimo album d'esordio lo scorso anno, vincitore della Targa Tenco e del Premio Lunezia, e un nuovo lavoro di prossima pubblicazione).