6 dicembre 2014 Gian Maria Volontè, il ricordo a 20 anni dalla sua scomparsa Il 6 dicembre 1994 moriva il protagonista di capolavori come "La classe operaia va in paradiso" e "Sacco e Vanzetti" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:12 - Gian Maria Volontè, tra gli interpreti più versatili del panorama italiano, in 23 anni di carriera riuscì a distinguersi per il suo modo di vivere il cinema: credeva fortemente in quel che faceva e la scelta dei suoi film era dettata dal desiderio di dare una funzione politica del proprio ruolo professionale. Volontè morì a 61 anni, nel 1994, in Grecia, per un infarto durante le riprese del film “Lo sguardo di Ulisse”.

Professionalità, etica e impegno politico sono stati per Volontè dei principi imprescindibili sui quali ha basato la sua esistenza (non solo cinematografica) e grazie ai quali è diventato un modello e un mito di tanti attori italiani che trovano ispirazione in lui.



Certo delle proprie scelte professionali e coerente con le proprie idee che sosteneva a spada tratta, nel 1968, nell'apice della sua popolarità, si ritrovò ad abbandonare il set di “Metti una sera a Cena”, per la regia di Peppino Patroni Griffini, con la motivazione di "Non voler diventare strumento nelle mani di persone che perseguono interessi che non sono i miei". Sempre nello stesso anno rinunciò a un contratto di 250 milioni di lire, offertogli da Dino De Laurentiis, per interpretare quattro film.



Camaleontico nei suoi ruoli, impossibile non ricordare alcune straordinarie interpretazioni. Da "Banditi a Milano" (1968) a "Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto" (1970), a "La classe operaia va in Paradiso” (1971), di Elio Petri. E poi ancora "Sacco e Vanzetti" (1971), "Il caso Mattei" (1972) e "Il caso Moro" (1986).