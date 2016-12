6 maggio 2015 George Clooney, il sex symbol senza tempo compie 54 anni Passano gli anni, ma l'attore conserva un fascino immutato e resta uno dei più amati divi di Hollywood Tweet google 0 Invia ad un amico

12:20 - George Clooney compie 54 anni. La star dovrebbe festeggiare con un party nella sua villa di Laglio, sul Lago di Como, dove sono attesi numerosi invitati vip e dove sono state già attuate misure di sicurezza straordinarie. Il primo regalo ricevuto è quello della moglie Amal, che pare gli abbia donato una Porsche 911 Gt3 Rs da 135 mila dollari. Passano gli anni, ma l'attore conserva un fascino immutato e resta uno dei più amati sex symbol di Hollywood.

L'esordio come comparsa in alcuni telefilm e poi tanti ruoli minori sempre sul piccolo schermo. Il successo arriva grazie alla serie televisiva E.R., poi Hollywood chiama e Clooney risponde. Una quarantina di film alle spalle, l'esperienza da produttore, quella da regista, che lo vede dietro alla macchina da presa per cinque volte da Confessioni di una mente pericolosa, del 2002, a Monuments Men, del 2014. George Clooney ha vinto due Oscar, uno come miglior attore non protagonista in Syriana, nel 2006, e uno nella veste di produttore di Argo, il film di Ben Affleck, trionfatore nel 2013. Ha lavorato spesso anche come doppiatore e recitato in alcuni spot pubblicitari.



Uomo colto e dai mille interessi, dal cibo ai motori, Clooney è stato eletto uomo più sexy del mondo per ben due volte. Naturale che al suo fianco si siano avvicendate donne bellissime, dalla fidanzata degli Anni Ottanta, Kelly Preston, oggi moglie di John Travolta, a Elisabetta Canalis.



Clooney è molto attento anche alle iniziative in sostegno dei più deboli. Messaggero di pace ONU, protagonista di campagne benefiche in favore degli abitanti del Darfur, dei terromotati di Haiti e delle vittime dell'11 settembre 2011 e dello tsunami del 2004. Attivista per i diritti umani, è in quest'ultimo ambito che incontra Amal Alamuddin, l'unica donna che è riuscito a riportarlo all'altare, nel 2014, dopo il divorzio dalla prima moglieTalia Balsam, avvenuto nel 1993 dopo quattro anni di matrimonio. Le nozze con l'avvocatessa esperta di diritto internazionale sono state celebrate a Venezia, ulteriore testimonianza del legame forte che l'attore ha con l'Italia.