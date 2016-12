Elizabeth Taylor, la bimba prodigio

11:44 - Elizabeth Rosemond Taylor ma conosciuta da tutto il mondo come Liz Taylor. Nata in Gran Bretagna ma naturalizzata statunitense, è stata l'ultima grande diva dell'era di Hollywood per le sue doti artistiche ma anche fisiche. Ma i suoi primi successi li ebbe già da bambina. Pochi sanno che a tre anni avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Diletta in "Via col vento", ma fu la madre ad opporsi: secondo lei era un ruolo poco consono alla piccola Elizabeth.

La prima apparizione di Liz sul grande schermo avvenne nel 1942, all'età di 9 anni nel film There's One Born Every Minute.