Edith Piaf, gli scatti amarcord del 'passerotto' parigino

Era il 10 ottobre 1963 quando, in Costa Azzurra, Edith Piaf si spegnava dopo una vita difficile costellata da grandi successi che l'hanno resa immortale ("La vie en rose", "Non, je ne regrette rien") e amori infelici, come quello per il pugile Marcel Cerdan. In mezzo una miriade di eventi tragici: a partire dalla miseria dell'infanzia, la morte della prima figlia, la depressione e un incidente stradale che le fu quasi fatale.