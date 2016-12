Dario Argento, il maestro del brivido italiano compie 75 anni

Il "maestro del brivido " Dario Argento compie 75 anni . La figlia Asia lo celebra su Instagram postando una foto di lei bambina tra le braccia del padre e in pochissimo tempo ottiene migliaia di "mi piace". Perché l' Hitchcock italiano , conosciuto in tutto il mondo (dalla Francia al Giappone agli Stati Uniti) è amatissimo. Rifondatore del thriller nel nostro Paese, tra i lavori più famosi del regista ci sono " Profondo rosso " e la saga de " Le tre madri ".

Il suo primo film, "L'uccello dalle piume di cristallo" (1970), dopo una tiepida accoglienza incassò più di un miliardo di vecchie lire. Nasceva così il thriller all'italiana e Dario proseguì su questa strada con "Il gatto a nove code" e "Quattro mosche di velluto grigio". Dopo una breve parentesi con "Le cinque giornate", film che rievocava l'insurrezione milanese del 1848 contro gli austriaci, il regista torna al thriller con "Profondo Rosso" - recentemente restaurato - e "Suspiria", che rappresentano la svolta horror. Seguiranno "Inferno", "La sindrome di Standhal", "Phoenomena", "Il fantasma dell'opera" fino al più recente "Giallo" e a "Dracula 3D" - protagonista la figlia Asia - che ha conquistato Hollywood.



Argento adesso sta lavorando a una serie tv dal titolo "Suspiria de profundis", tratta dal libro "Thomas de Quincey", del 1830, a cui si è ispirato per alcune storie del suo film del 1997. Mentre il remake dell'horror cult "Suspiria" sarà il prossimo film di Luca Guadagnino. A chi chiede a Dario se abbia mai avuto paura, risponde: "Se non avessi un po' di paura anch'io, come potrei sapere che cos'è la paura? Cosa mi fa paura? I corridoi, le scale, le finestre i tendaggi. Ricordi di una casa in cui ho vissuto parte della mia infanzia".