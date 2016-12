Clint Eastwood, gli occhi di ghiaccio del cinema Usa compiono 85 anni

Nato a San Francisco il 31 maggio del 1930 da una famiglia con origini europee (irlandesi, scozzesi, olandesi e inglesi), Eastwood deve proprio all'Europa l'avvio della sua straordinaria carriera. Se infatti il debutto cinematografico risale al 1953, i molti ruoli in film a basso budget negli anni 50 non gli permettono di emergere. Il successo arriva con l'Italia e Sergio Leone: "Per un pugno di dollari", "Per qualche dollaro in più" e "Il buono, il brutto e il cattivo" segnano non solo la storia degli spaghetti-western ma anche la carriera dell'attore californiano.



Gli anni 70 sono segnati da una serie di film che lo vedono sempre più spesso nel ruolo del "duro". In particolare passano alla storia quelli del ciclo dedicato all'Ispettore Callaghan: tra il 1971 e il 1988 sono in totale cinque le pellicole dedicate al personaggio. E se gli anni 80 segnano alcuni giri a vuoto sul fronte del successo, negli anni 90 la carriera di Eastwood decolla, trovando, dopo il successo del pubblico, anche quello della critica. Sono gli anni de "Gli spietati", "Un mondo perfetto", "I ponti di Madison County". Sono gli anni dei primi Oscar (due per "Gli spietati", miglior film e regia).



Un successo che non si affievolisce con i Duemila. "Mystic River" fa nuova incetta di nomination agli Oscar, "Million Dollar Baby" fa il pieno, con quattro statuette, tra le quali quelle per film e regia. Negli anni seguenti vanno ricordati "Changeling", "Gran Torino" e "Invictus - L'invincibile", fino all'ultimo "American Sniper".