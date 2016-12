Cinecittà, da Luchino Visconti a Ben Stiller: la Hollywood sul Tevere compie 78 anni

Gli Studios hanno vissuto un periodo d'oro negli Anni Cinquanta, quando furono girati numerosi kolossal e capolavori, da Quo Vadis? di Mervyn LeRoy e Bellissima di Luchino Visconti, entrambi del 1951, a Ben-Hur (1959). In quegli anni Cinecittà si meritò il soprannome di "Hollywood sul Tevere", ma sul finire del decennio iniziò un lentissimo declino.



Negli Anni Sessanta e Settanta, gli Studios continuarono a sfornare alcune grandi pellicole, come Amarcord di Federico Fellini, ma la diffusione della televisione e i primi problemi economici ridimensionarono Cinecittà, che si ritrovò a perdere quel primato tecnico e produttivo che l'aveva resa famosa nel mondo.



Gli Studios hanno mantenuto però un certo appeal nei confronti dei grandi registi, che nel tempo li hanno pian piano riscoperti e voluto girare qui i loro film. Nel 1988 Francis Ford Coppola volle girare a Cinecittà alcune scene de Il Padrino – Parte III; Anthony Minghella vi portò Il Paziente inglese nel 1996; Scorsese la scelse per il kolossal Gangs of New York nel 2002, mentre Mel Gibson realizzò alcune riprese de La Passione di Cristo nel 2004. Di recente è stato Ben Stiller a scegliere Cinecittà per girare il sequel di Zoolander, mentre gli Studios provano a ricreare i fasti di un tempo.