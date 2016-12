Brigitte Bardot vera femme fatale: ha avuto cento amanti tra uomini e donne

Ha compiuto 80 anni ma Brigitte Bardot rimarrà sempre nell'immaginario collettivo come la femme fatale del cinema francese. A novembre esce un libro che svela i segreti della diva: "Brigitte Bardot: the Life, the Legend, the Movies" della professoressa Ginette Vincendeau. Amante a sedici anni del regista Roger Vadim, quattro matrimoni, diversi tentativi di suicidio, una gravidanza indesiderata ma soprattutto cento amanti, tra cui diverse donne.