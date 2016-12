4 dicembre 2014 Bellissima e sexy: ecco Sylva Koscina,

Nata in Jugoslavia, fu la regina delle cronache rosa degli anni '60.

17:13 - Regina delle cronache rosa attraente e prosperosa, dalla bellezza fotogenica e l'avvenenza nordica: questa l'immagine che Sylva Koscina, una delle protagoniste del mondo dello spettacolo del '900, ha lasciato di sè. Nata nell'allora Regno di Jugoslavia, da adolescente si trasferì in Italia durante la seconda guerra mondiale. Iniziò la sua carriera cinematografica all'età di 22 anni al fianco di Tot? in "Siamo uomini o caporali?" (1955) e subito dopo ottenne il suo primo ruolo importante con "Il ferroviere".

Risposta nostrana a Marilyn Monroe, la Koscina comparve in molte pellicole degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta lavorando con Alberto Sordi ("Ladro lui, ladra lei", del 1958), Nino Manfredi e Ugo Tognazzi.



Negli anni Sessanta fu scelta da Federico Fellini per la parte di una delle sorelle della protagonista in "Giulietta degli spiriti"(1964) e tre anni dopo girò alcune pellicole a Hollywood: per lanciarla venne messa in campo un'audace campagna stampa, la cui ciliegina sulla torta fu un servizio fotografico su "Playboy" in cui posava a seno nudo.



Popolare anche nel settore televisivo, fu conduttrice con Mike Bongiorno e Paolo Villaggio dell'edizione 1972 del Festival di Sanremo. Quasi proverbiali i suoi atteggiamenti divistici: un'ostentata megalomania, il vezzo di parlare di sè sempre in terza persona e la disarmante schiettezza, che però la resero sempre simpatica e divertente per l'assoluta mancanza di volgarità.



Foto Mondadori Portfolio