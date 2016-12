Al Bano e Romina, la coppia d'oro della musica italiana si riunisce

11:57 - La fine della storia d'amore tra Al Bano e Romina non era stata semplice da digerire, né per loro né per i fan. Ma il tempo è galantuomo e così, dopo anni di rancori e battaglie legali, la coppia d'oro della musica italiana canterà fianco a fianco sul palco del Festival di Sanremo. Negli ultimi tempi i rapporti tra i due artisti si erano distesi e l'anno scorso avevano sorpreso il pubblico, esibendosi insieme a Mosca.

L'ultima loro performance insieme risale al 1991 e, a distanza di 24 anni, Al Bano dalle pagine di 'Vanity Fair' si guarda indietro: "Quanti soldi in avvocati abbiamo buttato via. Sono felice che ci siamo ritrovati nel rispetto che era necessario e anche dovuto: in questi anni siamo stati male tutti. Non ci siamo perdonati, perché io credo che il perdono sia un atto di presunzione. Semplicemente abbiamo, tutti e due, dimenticato il male che ci siamo fatti".