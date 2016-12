Nobel a Bob Dylan, Dario Fo lo aveva predetto: " Se vincesse lui sarei contento"

Il Nobel per la Letteratura a Bob Dylan nel giorno della morte di Dario Fo . Che strana coincidenza. Eppure il re dei giullari lo aveva in qualche modo predetto, quando nel 2001, alla vigilia dell'assegnazione dei premi a Stoccolma disse: "Sarei proprio contento se fosse Bob Dylan". E le coincidenze tra i due artisti non si fermano qui...

Nel 1997 infatti, anno in cui Fo ricevette il sorprendente Nobel per la Letteratura, Robert Allen Zimmerman era dato tra i favoriti. Un fil rouge lega quindi i due artisti, il giullare e il menestrello, il teatrante e il cantante, poeti entrambi, e adesso ambedue Nobel.



Quando nel 2001 Fo espresse il desiderio che Dylan venisse premiato aggiunse anche: "Purtroppo temo che non avverrà perché da sempre vige la regola che quando si fanno previsioni, non si avverano". E la sua previsione infatti non si avverò quell'anno (quando venne premiato Vidiadhar Surajprasad Naipaul), bensì 15 anni dopo, proprio nel giorno in cui lui, Nobel atipico e poco ortodosso, se ne è andato.



Sembra che fosse tutto previsto, tutto già scritto o forse no, forse c'è davvero qualcosa di impalpabile e inspiegabile, che unisce anime simili e spiriti liberi, come erano Fo e Dylan, e fa sì che i loro destini si incontrino prima o poi o si sfiorino inevitabilmente nel corso della loro vita. Chissà....