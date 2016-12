L'addio a Dario Fo a Milano sulle note di "Bella Ciao"

Migliaia di persone tra rappresentanti delle istituzioni, amici, colleghi, giornalisti e cittadini comuni si sono ritrovati in Piazza Duomo a Milano per dire addio a Dario Fo . Il figlio Jacopo nel suo discorso ha ricordato il padre e la madre Franca Rame, scomparsa tre anni fa: "Sono sicuro che adesso sono insieme e si fanno delle gran risate". Presente anche Beppe Grillo che ha chiesto un po' di silenzio per il premio Nobel.

CARLIN PETRINI, FONDATORE SLOW FOOD - "Dobbiamo riaffermare con forza questa simbiosi stretta tra l'arte di Dario Fo e il suo impegno politico guidato da suo senso civico. Pensare a Dario senza la politica corrisponde dalle mie parti a pensare ad un buon vino fatto senza uva". Lo ha detto Carlin Petrini nell'orazione funebre in ricordo di Dario Fo in piazza del Duomo a Milano. In questa giornata "che celebriamo è meglio essere generosi che avari" ha continuato "Celebriamo il più grande tra di noi, che aveva la capacità di dileggiare i potenti con uno sberleffo. Allegri bisogna stare perché troppo piangere non rende onore ai nostri amici e perché celebriamo la vita".



IL PUGNO CHIUSO DEL FIGLIO JACOPO - "Può succedere che la gente senza potere, che non ha nulla da perdere, il potere possa prenderlo". Lo ha detto Jacopo Fo ricordando l'insegnamento del padre Dario Fo, e della madre Franca Rame "Noi siamo comunisti e atei però mio padre non ha mai smesso di parlare con mia madre e chiederle consiglio. Siamo anche un po' animisti, perché non è possibile morire veramente. Sono sicuro che adesso sono insieme e si fanno delle gran risate". Jacopo Fo ha concluso il suo intervento in ricordo del padre Dario a pungo chiuso e dicendo: "Grazie compagni, grazie".