Beppe Grillo, l'omaggio a Dario Fo: "Sarai sempre con noi"

Grillo lo ricorda con le sue parole: "...'Mi sembra di essere tornato indietro di molti anni alla fine della guerra, l'ultima guerra mondiale - affermava Fo -. Ci fu una festa come questa e c'era tanta gente come siete voi: felici, pieni di gioia e, non dico speranza, la speranza lasciamola a parte, ma di certezza che si sarebbe rovesciato tutto e non ci siamo riusciti. Fatelo voi per favore, fatelo voi! Ribaltate tutto per favore. Io mi ricordo che in quell'occasione c'erano quattro contadini che sono arrivati qua con altri contadini e portavano sei piante. E le hanno piantate una qua una là una là una là... Le piante erano il segno del "si ricomincia". Vorrei che anche questa sera ci fosse quelle piante piantate per dire 'Si ricomincia da capo!'. Grazie!".